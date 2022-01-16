Рада директорів "ірисок" наполягає на негайному звільненню Рафаеля Бенітеса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Дебют Миколенка в АПЛ у відеоогляді матчу Норвіч – Евертон – 2:1

Останньою краплею стала поразка від найгіршої команди чемпіонату – Норвіча (1:2). Евертон набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів. Клуб не збирається далі терпіти Бенітеса, але спочатку потрібно узгодити компенсацію і підшукати гідну заміну.

Зауважимо, що саме іспанський тренер був ініціатором запрошення Віталія Миколенка на Гудісон. Бенітес "викурив" основного лівого захисника Люку Діня, на місце якого і прибув вихованець Динамо.

Евертон програв Норвічу: нерівний дебют Миколенка в АПЛ – хороші оцінки, дитяча помилка і початок атаки на шедевр