Миколенко незабаром отримає нового тренера – Евертон шукає заміну Бенітесу, який спровокував переїзд українця
Керівництво Евертона готове вдатися до радикальних змін, щоб виправити слабкі результати.
Рада директорів "ірисок" наполягає на негайному звільненню Рафаеля Бенітеса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Дебют Миколенка в АПЛ у відеоогляді матчу Норвіч – Евертон – 2:1
Останньою краплею стала поразка від найгіршої команди чемпіонату – Норвіча (1:2). Евертон набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів. Клуб не збирається далі терпіти Бенітеса, але спочатку потрібно узгодити компенсацію і підшукати гідну заміну.
Зауважимо, що саме іспанський тренер був ініціатором запрошення Віталія Миколенка на Гудісон. Бенітес "викурив" основного лівого захисника Люку Діня, на місце якого і прибув вихованець Динамо.
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