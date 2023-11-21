"Дякую за те, що проголосували за мене. Але я був би радий зараз отримати не "Лева матчу", а путівку на Євро. Було важко провести таку гру проти Італії, але я вважаю, що ми гідно виступили. Ми досі в грі, чекаємо на жеребкування плей-офф, побачимося за чотири місяці.

Україна – Італія: з величезним відривом визначився Лев сумного матчу відбору Євро-2024

Для нас було важливо правильно підказувати один одному. Для мене як для захисника важливою була синхронізація між захисниками й півзахисниками, тому що це збірна Італії: якщо ти десь не добігаєш і щось неправильно робиш – тебе одразу карають. Це було найважливіше.

Я не скажу, що не вистачило майстерності, не забувайте, проти кого ми грали. Італія завжди славилася хорошим захистом. Звісно, було важко знайти моменти, а коли вони були – їх не вдалося реалізувати. Але я пишаюся своєю командою, щасливий бути поряд із хлопцями кожного дня.

Щодо можливого пенальті, то я не бачив епізоду. Але Барелла сказав, що спочатку було зіграно в м’яч, а потім – у ногу. Арбітр сказав, що пенальті немає. Якщо в них є VAR, і вони не ставлять пенальті, то, гадаю, його й не було. Попереду – матчі плей-оф. Я знаю, що ми будемо в хорошій формі та готовими до цих поєдинків", – поділився Миколенко в коментарі офіційному сайту УАФ.

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті