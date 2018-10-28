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Миколенко: Не можу сказати, що мені важко в психологічному плані

26 жовтня 21:01 273 Читать на русском
Миколенко: Не можу сказати, що мені важко в психологічному плані
Віталій Миколенко проти Ренна / ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував матч проти Ренна у 3 турі Ліги Європи та оцінив свій психологічний та фізичний стан.

"Якщо тренер похвалив, значить зіграв добре. Головну оцінку гравцям дає тренерський штаб. Легко точно не було. Гра була важкою, потрібно було весь час відпрацьовувати і в обороні, і в атаці. У Ренна підібрані дуже індивідуально сильні гравці, протистояти їм було непросто.

Миколенко прокоментував свій дебют за Динамо в Лізі Європи

Підтримка тренерів та партнерів додає сил і впевненості, за це я дуже вдячний команді. Але не можу сказати, що мені важко в психологічному плані. Рік тому, коли я тільки дебютував у першій команді, було важко, а зараз я вже психологічно себе підготував, набагато впевненіше себе почуваю.

Ренн – Динамо – відео голів

Фізичні кондиції? Відповідь можуть дати тільки самі ігри. Поки важко сказати, адже ми зіграли тільки два матчі після паузи. Можливо, після третьої-четвертої гри буде якась ротація", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Ліга Європи3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Ліга Європи Ренн - Динамо
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