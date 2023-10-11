"Я сподіваюся, що моє плече допоможе Русину і додасть йому впевненості – це його другий виклик у збірну. Я впевнений, що він не просто так тут та зможе допомогти збірній – вийти на поле чи на тренуваннях. Кожен приїжджає у збірну, щоб допомогти здобути три очки.

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Чи змінила його Англія після переходу у Чемпіоншип? Не знаю, побачимо. На полі не бачив його, але думаю, що у побуті у нього нове життя. Щось нове, чогось навчається – буде тільки зростати з кожним днем.

Назарій приїхав до мене у гості перед збірною, тому сподіваюся, що у мене буде якийсь вихідний – і ми з дівчиною приїдемо підтримати його на матч Сандерленда.

Допомогти йому з вивченням англійської? У нього є вчитель. Але не скажу, що сам дуже добре знаю англійську, тому не буду його сильно "травити". Хочеш не хочеш – тобі потрібно вивчати мову, тому що перебуваєш там, треба мати комунікацію з партнерами по команді, у побуті", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, це вже другий виклик Русина до табору національної команди. Попереднього разу Назарій не потрапив навіть у заявку "синьо-жовтих", обмежившись лише спільними тренуваннями.

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