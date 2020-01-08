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Миколенко назвав один з найпам’ятніших матчів 2019 року

18:47 226 Читать на русском
Миколенко назвав один з найпам’ятніших матчів 2019 року
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо і збірної України Віталій Миколенко пригадав один з найважливіших для себе матчів 2019 року.

"Матч проти Шахтаря у Кубку України – один із найпам’ятніших матчів 2019 року. Він видався найемоційнішим і найсильнішим по грі за весь рік. Коли команда перебуває у меншості, суддя намагається зрівняти кількість гравців і шанси на перемогу.

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Я очікував, що буде вилучення когось із "гірників". Так і сталося. Ми перехопили ініціативу. Перед додатковими таймами підбадьорили один одного і зібралися. Потрібно було витримати ще 30 хвилин насамперед фізично, тому що ми виходили на додатковий час у меншості. Результат і гра показали, на що здатна наша команда", – сказав Миколенко в інтерв’ю офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо у доданий час перемогло Шахтар з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Арбітр поєдинку Віктор Копієвський показав 2 червоні картки – спочатку він вилучив Володимира Шепелєва, а згодом відправив відпочивати Тараса Степаненка.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Кубок України
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