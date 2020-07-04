Миколенко назвав козирі Шахтаря перед матчем з Динамо

Захисник Динамо та збірної України Віталій Миколенко вірить у перемогу своєї команди над підопічними Луїша Каштру.

"У моральному та фізичному плані після поразок відновлюватися складніше. Але разом із тим, гадаю, ми будемо набагато злішими і постараємося віддати всі сили задля перемоги у цьому матчі. Я разом з усіма ще не готуюся. Разом із медичним персоналом докладаю всіх зусиль, але сказати напевно, чи вдасться встигнути відновитися до гри з Шахтарем, неможливо.

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Щодо напруги та видовищності... Гадаю, у Шахтаря теж буде мотивація грати на перемогу – наша команда для них такий же серйозний подразник, як і вони для нас, тому недооцінки чи розслабленості не буде. Для нас же це принципова гра: нам потрібно і очки набирати, і взагалі кожна перемога над Шахтарем для нас дуже важлива.

Цього сезону ми тричі поступилися донеччанам у чемпіонаті України. Тому вчетверте просто зобов’язані перемогти хоча б заради вболівальників та людей, які дивляться наші матчі по телевізору і підтримують нас.

Щодо козирів суперника... Зважаючи на те, що на Шахтар не тиснутиме результат та турнірне становище, гадаю, вони гратимуть розкуто, можуть повністю розкритися та проявити себе з найкращого боку. Суперник уже став чемпіоном і гратиме на моральному підйомі", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 4 липня, на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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