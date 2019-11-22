Миколенко: Нам треба бути готовими до будь-якого розвитку подій

Захисник збірної України та київського Динамо Віталій Миколенко поділився очікуваннями від матчу 15-го туру проти Маріуполя.

"Минуло вже кілька днів після матчу збірної, тож мій фізичний стан у нормі, жодних проблем немає. Дискомфорту від перепадів температури також немає. Для нас це не проблема, ми живемо в Україні, працюємо в Україні, і для нашої країни це звичні умови в таку пору року. У нас усі звикли, за винятком, напевно, деяких іноземців. Погода не впливає на нашу підготовку до матчу. Працюємо за звичайним графіком – одне тренування на день. Я б назвав це підготовкою у спокійному режимі.

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У минулому матчі з Маріуполем ми змарнували багато стовідсоткових нагод і перемогли лише на останніх хвилинах. Однак, будь-яка перемога є важливою. Якщо ми і цього разу до останніх хвилин штурмуватимемо ворота суперника і в підсумку здобудемо перемогу, то ніхто не буде проти. Нам треба бути готовими до будь-якого розвитку подій і грати у свій футбол", – цитує Миколенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже в неділю, 24 листопада, Динамо на своєму полі прийматиме Маріполь. Початок зустрічі о 17:00. Наразі кияни, набравши 27 очок, посідають третю сходинку турнірної таблиці. Від другого місця, де розташувалась Зоря, їх відділяє лише один пункт.

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