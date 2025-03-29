Миколенко під питанням на дербі проти Ліверпуля – наслідки травми в збірній України
29 березня 13:15 - Читать на русском
Стало відомо, коли Віталій Миколенко може повернутися на поле після травми.
25-річний футболіст пошкодив стегно під час матчу-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії (0:3).
Миколенко прокоментував свою травму і назвав гравця Бельгії, який найбільше шкодив Україні, – це не Лукаку
За даними LiverpoolWorld, можливе повернення Миколенка заплановано на матч проти Ліверпуля, який відбудеться 2 квітня в рамках 30-го туру АПЛ. Однак є певні сумніви щодо того, чи зможе він вийти на поле в цей день.
Додамо, що цього сезону Миколенко відзначився двома асистами в 29 матчах за англійську команду.
Наразі Евертон посідає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 34 бали.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter