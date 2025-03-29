Стало відомо, коли Віталій Миколенко може повернутися на поле після травми.

25-річний футболіст пошкодив стегно під час матчу-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

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За даними LiverpoolWorld, можливе повернення Миколенка заплановано на матч проти Ліверпуля, який відбудеться 2 квітня в рамках 30-го туру АПЛ. Однак є певні сумніви щодо того, чи зможе він вийти на поле в цей день.

Додамо, що цього сезону Миколенко відзначився двома асистами в 29 матчах за англійську команду.

Наразі Евертон посідає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 34 бали.

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