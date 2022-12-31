"Ми наполегливо працюємо над підписанням гравців. Водночас усі знають, наскільки складним буде трансферне вікно у січні, але ми все ще старанно працюємо, намагаючись знайти варіанти для покращення команди.

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Крім того, ми помітили під час переговорів з різними командами, що всі трохи стурбовані через COVID-19. Ніхто не хоче витрачати занадто багато грошей. Це складно, але я абсолютно впевнений, що ми зробимо два чи три підписання.

Ми намагаємося знайти потрібних гравців, щоб вони не просто закрили проблемні позиції, але й на майбутнє. Я впевнений, що ми привеземо двох або трьох футболістів, ми запросимо таких виконавців, які хочуть бути в цьому клубі. Це для мене головне", – цитує Бенітеса офіційний сайт Евертона.

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