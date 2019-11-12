toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ТАЙСОН ШАХТАР - ДИНАМО ЄВРО-2020

Україна – Естонія: Миколенко може пропустити матч

14:17 411 Читать на русском
Україна – Естонія: Миколенко може пропустити матч
Віталій Миколенко / Фото УАФ

Участь захисника збірної України Віталія Миколенка у товариському матчі проти Естонії залишається під питанням.

 

Гравець розповів про проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити йому вийти на поле у спарингу.

Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії

"Відчуваю дискомфорт в ділянці задньої поверхні стегна. Гадаю, ми ще вирішимо з лікарем, що робити – МРТ чи УЗД", – розповів Миколенко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, захисник Динамо зазнав пошкодження у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря і був замінений на 58-й хвилині Класичного.

Коноплянка близький до відновлення і має шанс вийти у матчі проти Сербії

До слова, збірна України проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) та матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада). Команда Шевченка вже гарантувала собі участь в основній стадії турніру, тому може дозволити собі певні експерименти зі складом.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
"Як Тайсон міг щось почути при 25 тисячах уболівальників?" – Саленко
08:52
4033
Теги
Віталій Миколенко Віталій Миколенко Євро-2020 Україна Україна Україна - Естонія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
6
год
:
46
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук