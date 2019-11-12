Україна – Естонія: Миколенко може пропустити матч

Участь захисника збірної України Віталія Миколенка у товариському матчі проти Естонії залишається під питанням.

Гравець розповів про проблеми зі здоров'ям, які можуть завадити йому вийти на поле у спарингу.

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"Відчуваю дискомфорт в ділянці задньої поверхні стегна. Гадаю, ми ще вирішимо з лікарем, що робити – МРТ чи УЗД", – розповів Миколенко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, захисник Динамо зазнав пошкодження у матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря і був замінений на 58-й хвилині Класичного.

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До слова, збірна України проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) та матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада). Команда Шевченка вже гарантувала собі участь в основній стадії турніру, тому може дозволити собі певні експерименти зі складом.

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