Миколенко може продовжити угоду з Евертоном – в українця залишився рік за контрактом
Лівий оборонець збірної України та Евертона Віталій Миколенко близький до нової угоди з "ірисками".
Віталій Миколенко опинився у списку гравців, з якими Евертон бажає якнайшвидше продовжити контракт, повідомляє The Athletic.
Перший у цьому списку – воротар команди Джордан Пікфорд. Контракт Віталія Миколенка з Евертоном чинний до 2026 року, тому мерсисайдці хочуть укласти нову угоду з 26-річним українцем, щоб наступного літа не втратити його на правах вільного агента.
Додамо, що окрім Пікфорда та Миколенка Евертон планує продовжити співпрацю з Джеймсом Тарковскі та Джеймсом Гарднером.
Нагадаємо, що Віталій Миколенко виступає за "ірисок" з 2022 року.
