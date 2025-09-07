Лівий оборонець збірної України та Евертона Віталій Миколенко близький до нової угоди з "ірисками".

Віталій Миколенко опинився у списку гравців, з якими Евертон бажає якнайшвидше продовжити контракт, повідомляє The Athletic.

Перший у цьому списку – воротар команди Джордан Пікфорд. Контракт Віталія Миколенка з Евертоном чинний до 2026 року, тому мерсисайдці хочуть укласти нову угоду з 26-річним українцем, щоб наступного літа не втратити його на правах вільного агента.

Додамо, що окрім Пікфорда та Миколенка Евертон планує продовжити співпрацю з Джеймсом Тарковскі та Джеймсом Гарднером.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко виступає за "ірисок" з 2022 року.

