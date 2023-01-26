"Іриски" спершу розглядали кандидатуру Марсело Б'єлси, однак сам аргентинець сумнівається у доцільності роботи в проблемному клубі, який плететься у зоні вильоту з АПЛ. Альтернативою для Евертона став 68-річний Сем Еллардайс, з яким вже провели перші перемовини. Про це повідомляє Daily Mail.

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На Гудісон Парк вважають, що успішний досвід Еллардайса в боротьбі за виживання може допомогти кризовій команді. Зокрема, в Евертоні пам'ятають роботу Сема у сезоні 2017/18 – тоді після відставки Рональда Кумана "іриски" теж ризикували вилетіти, але під керівництвом англійця, який очолював команду 6 місяців, завершили сезон на 8-й позиції.

Раніше Біг Сем тренував низку англійських клубів – Ньюкасл, Болтон, Вест Бромвіч, Крістал Пелас та інші. У 2016-му очолив збірну Англії, проте провів лише один матч і пішов у відставку після скандалу з вимаганням хабаря. Останнім місцем роботи тренера був Вест Бромвіч, який він покинув ще у червні 2021 року.

Нагадаємо, Евертон посідає передостаннє місце в АПЛ, набравши 15 очок у 20-ти матчах. Востаннє команда Віталія Миколенка вигравала ще у жовтні, а після поразки від Вест Хема Френк Лемпард був звільнений.

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