Фулбек "ірисок" може перейти в новий клуб під час літнього трансферного вікна.

Англійський клуб Тоттенхем проявляє інтерес до українського захисника Евертона Віталія Миколенка, повідомляє Еverton.news. "Шпори" готуються зробити пропозицію щодо переходу українця влітку.

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Можливому трансферу Миколенка до Тоттенхема може посприяти зацікавленість ліверпульців Рішарлісоном, який не отримує багато ігрової практики в складі "шпор".

Втім, зазначається, що Евертон не налаштований продавати Миколенка, адже не має достойної заміни гравцеві. Нинішній клуб українця хоче зробити йому пропозицію щодо продовження контракту з покращеними умовами.

Нагадаємо, Віталій Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року, у нинішньому сезоні захисник провів 31 матч за клуб та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 28 мільйонів євро.

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