Вейн Руні може повернутися у рідний Евертон, однак статус буде зовсім інший.

Легендарний бомбардир збірної Англії і Манчестер Юнайтед вважається фаворитом на тренерський місток "ірисок", інформує The Sun.

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Керівництво Евертона не довіряє Рафі Бенітесу і вже шукає нового наставника. Саме на Гудісоні юний Руні став зіркою АПЛ, отримавши запрошення від Манчестер Юнайтед. Тренерська кар'єра 36-річного фахівця також розпочалась оптимістично. Під його керівництвом бідний як церковна миша Дербі міг би йти в середині турнірної таблиці Чемпіоншипу, але 21-очковий штраф залишає "баранів" у зоні вильоту. Тим не менш, робота молодого тренера привернула увагу більш статусних клубів.

Додамо, що Евертон Віталія Миколенка набрав очко в останніх 4 турах АПЛ і випереджає зону вильоту лише на 6 пунктів.

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