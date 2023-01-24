Миколенко може оперативно отримати імениту заміну Лемпарду – він вже думає про трансфери
11:34 - Читать на русском
Після звільнення Френка Лемпарда Евертон оперативно розпочав пошуки нового головного тренера.
Головним претендентом на посаду наставника Евертона став Марсело Б'єлса, повідомляє Daily Mail.
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Аргентинець вже провів переговори з власником "ірисок" Фархадом Мошарі. Б'єлса хоче розуміти трансферну політику клубу до кінця січня. Боси Евертона вірять, що репутація Марсело дозволить запалити гравців та уникнути вильоту з АПЛ.
Зауважимо, що під керівництвом Лемпарда Евертон видав найгірший старт в історії, набравши 15 очок після 20 турів.
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