Головним претендентом на посаду наставника Евертона став Марсело Б'єлса, повідомляє Daily Mail.

Евертон підтвердив звільнення Лемпарда – Миколенко тренуватиметься під крилом легенди своєї позиції

Аргентинець вже провів переговори з власником "ірисок" Фархадом Мошарі. Б'єлса хоче розуміти трансферну політику клубу до кінця січня. Боси Евертона вірять, що репутація Марсело дозволить запалити гравців та уникнути вильоту з АПЛ.

Зауважимо, що під керівництвом Лемпарда Евертон видав найгірший старт в історії, набравши 15 очок після 20 турів.

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