Британське видання Liverpool Echo зазначає, що головний тренер Евертона Рафаель Бенітес одразу після підписання Віталія Миколенка залучатиме українця до матчів АПЛ.

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"Люка Дінь пропустив останні три матчі Евертона (нагадаємо, у нього конфлікт із тренером – прим.), а Бен Годфрі закривав позицію лівого захисника з неоднозначним результатом. Це означає, що якщо Миколенко прибуде у січні, його можуть одразу кинути на лінію вогню на Гудісон Парк”, – заявляє джерело.

За чутками, Евертон заплатить Динамо за Віталія Миколенка близько 23 млн євро.

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