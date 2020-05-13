"Миколенко може грати у лігах Англії, Іспанії, Італії", – Де Пена сподівається на швидкий трансфер свого друга

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена оцінив потенціал Віталія Миколенка.

"Миколенко може грати в багатьох європейських лігах. Він – молодий гравець з хорошими фізичними даними. Це дуже хороший лівий захисник, гравець збірної України. Також він сильний і швидкий. Він легко може грати в Англії, Іспанії чи Італії. Думаю, він перейде в один з клубів із цих країн.

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Крім того, він – дуже хороший хлопець. Я почуваюся дуже добре, граючи з ним. Моя дружба з ним – на дуже хорошому рівні. Сподіваюся, він заграє в топ-лізі. Думаю, він зробить це скоро", – розповів Де Пена для Youtube-каналу Динамо.

За інформацією ЗМІ, у послугах Миколенка зацікавлені італійські команди, зокрема – Мілан.

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