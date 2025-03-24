Миколенко не зміг дограти матч проти Бельгії, попросивши заміну на 69-й хвилині. Пізніше Сергій Ребров повідомив, що захисник має пройти МРТ, але пошкодження дійсно є серйозним.

Бельгія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

На думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, йдеться про пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. Точний діагноз невідомий, але навіть у найпростіших випадках гравці зазвичай пропускають від тижнів. Таким чином, Миколенко може пропустити матчі проти Ліверпуля (2 квітня), Арсенала (5 квітня) та Ноттінгем Форест (12 квітня) у складі Евертона.

До слова, Віталій провів 29 матчів за "ірисок" у цьому сезоні, записавши до свого активу 2 результативні передачі. Поєдинок проти Бельгії ж завершився розгромною поразкою (0:3), залишивши Україну в дивізіоні B.

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