Головний тренер Евертона Девід Мойєс повідомив, що Віталій Миколенко поступово повертається до тренувань, інформує BBC Sport Merseyside.

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За інформацією джерела, українець уже провів невелике заняття напередодні, і в клубі сподіваються, що він буде готовий до майбутнього матчу. До слова, дербі Ліверпуля з Евертоном відбудеться 2 квітня в рамках 30-го туру АПЛ. Початок о 22:00.

Додамо, що цього сезону Миколенко відзначився двома асистами в 29 матчах за англійську команду. Наразі Евертон посідає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 34 бали.

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