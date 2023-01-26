Після звільнення Френка Лемпарда Евертон все ще перебуває в пошуках нового наставника. "Іриски" сподіваються вмовити Марсело Б'єлсу приєднатися до команди, але керівництво клубу думає й про інші варіанти.

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Щоб не залишитися з порожніми руками, Евертон розглядає як альтернативу Давіде Анчелотті, сина головного тренера Реала Карло Анчелотті, про це повідомляє Marca. 33-річний Анчелотті працює зі своїм батьком з 2012 року, коли той приєднався до ПСЖ. У 2016 році Давіде став помічником Карло Анчелотті та працював з ним у Баварії, Наполі, Евертоні та Реалі.

"Іриски" наразі посідають 19 місце в турнірній таблиці АПЛ. Востаннє Евертон перемагав у чемпіонаті в жовтні. Серія команди без перемог досягла десяти матчів.

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