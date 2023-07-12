Миколенко ледь назвав 3-х гравців Динамо з перспективами в АПЛ: "Набере форму і стане ще сильнішим"
Захисник Евертона Віталій Миколенко спрогнозував, хто з колишніх партнерів також може незабаром опинитися в найкращій лізі світу.
"Шапаренко перший, Жора Бущан – другий. Там стільки футболістів змінилось, що я вже й не згадаю (сміється). Ванат, певно. Він дуже молодий, мені дуже подобається його гра.
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Шапаренко зараз набере форму після травми. Побачите, він стане ще сильнішим", – резюмував Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.
Нагадаємо, зараз в АПЛ виступають два вихованці Динамо. Миколенко відіграв другий сезон у Евертоні, а Ілля Забарний зі січня захищає кольори Борнмута.
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