Захисник Евертона Віталій Миколенко спрогнозував, хто з колишніх партнерів також може незабаром опинитися в найкращій лізі світу.

"Шапаренко перший, Жора Бущан – другий. Там стільки футболістів змінилось, що я вже й не згадаю (сміється). Ванат, певно. Він дуже молодий, мені дуже подобається його гра.

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Шапаренко зараз набере форму після травми. Побачите, він стане ще сильнішим", – резюмував Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, зараз в АПЛ виступають два вихованці Динамо. Миколенко відіграв другий сезон у Евертоні, а Ілля Забарний зі січня захищає кольори Борнмута.

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