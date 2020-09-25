"Я не бачив цих документів, якщо чесно. Я можу сказати точно, що інтерес до нього великий, він дуже цікавий футболіст для багатьох команд. Але поки конкретних кроків я не бачив. Але я і не працівник Динамо. Потенційно для мене Миколенко коштує 30-40 млн євро, але Динамо ніхто сьогодні таких грошей не запропонує. 20-25 млн – це щось реальне, що можна за нього отримати.

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Скільки за нього пропонують – це ринкова ціна. Але чи готовий клуб за ці гроші продати. Коли клуб готовий продати за ці гроші, а ті заплатити – ось це і є його вартість. Є ще нюанс за ціною, вона ж настільки залежна від різних причин.

Наведу приклад. Футболіст в умовному Колосі і він переїхав в Динамо. Ціна футболіста 100% змінюється, вона зростає. При цьому гравець просто поки приїхав на машині з одного паркінгу на інший, ще не зіграв жодного матчу. І це нормально. У Бельгії так само при переході, наприклад, з Кортрейка у Андерлехт.

Зараз ті, у кого є сильні футболісти, через кризу на ринку не прагнуть продавати. Вони хочуть приберегти ці активи. Клуби, які хочуть купувати, аргументують бажання купити за менші гроші кризою. Дуже складно домовитися. Думаю, рік мине в очікуванні – що ж буде з ринком", – сказав Серебренныков у ефірі Вацко Live.

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