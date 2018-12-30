Миколенко: Хвилювався більше, коли потрапив в першу команду Динамо, ніж у збірну України

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свій прогрес в 2018-му році і перший виклик до збірної України.

"Хвилювання було більше, коли потрапив в першу команду Динамо. У збірній я вже заочно знав гравців. Мені було легше і до цього мені говорили, що колектив просто топ. І я це відчув.

Миколенко: Було б непогано пограти за Манчестер Сіті

Збірна – справді європейська команда. У нас були спільні вечері, це дуже об'єднує команду. Позитивна атмосфера в збірній – спільна заслуга Андрія Шевченка, всього тренерського штабу і гравців. Хлопці в команді хороші і тренери підтримують хороший мікроклімат.

Миколенко готовий протистояти Роналду у відборі на Євро-2020

Чи підказував Зінченко, як грати на позиції лівого захисника? Ні, думаю, це неправильно, коли ти підказуєш своєму партнеру щодо його позиції. Нічого такого він не говорив мені, але давав поради з приводу життєвих ситуацій. Наприклад, поменше звертати увагу на те, що пишуть в інтернеті і бути незадоволеним собою під час тренування, ігор, завжди прогресувати і працювати над собою якомога більше", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.