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Миколенко: Хвилювався більше, коли потрапив в першу команду Динамо, ніж у збірну України

10:35 335 Читать на русском
Миколенко: Хвилювався більше, коли потрапив в першу команду Динамо, ніж у збірну України
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко розповів про свій прогрес в 2018-му році і перший виклик до збірної України.

"Хвилювання було більше, коли потрапив в першу команду Динамо. У збірній я вже заочно знав гравців. Мені було легше і до цього мені говорили, що колектив просто топ. І я це відчув.

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Збірна – справді європейська команда. У нас були спільні вечері, це дуже об'єднує команду. Позитивна атмосфера в збірній – спільна заслуга Андрія Шевченка, всього тренерського штабу і гравців. Хлопці в команді хороші і тренери підтримують хороший мікроклімат.

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Чи підказував Зінченко, як грати на позиції лівого захисника? Ні, думаю, це неправильно, коли ти підказуєш своєму партнеру щодо його позиції. Нічого такого він не говорив мені, але давав поради з приводу життєвих ситуацій. Наприклад, поменше звертати увагу на те, що пишуть в інтернеті і бути незадоволеним собою під час тренування, ігор, завжди прогресувати і працювати над собою якомога більше", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

Теги
Динамо Динамо Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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