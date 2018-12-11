Миколенко: Хочу пограти в Англії

Захисник Динамо Віталій Миколенко зізнався, що хотів би пограти у чемпіонаті Англії.

"Улюблена команда? Барселона. Але хотів би пограти в Англії. Ми проводили там еліт-раунд, і я відчув, що це таке. Люди аплодують навіть супернику, підтримка неймовірна. Зовсім інша культура футболу, без ненависті. У Англії нікому не симпатизую. Просто сам чемпіонат подобається.

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Репетитор з англійської? Я замислююся над цим. З настанням зимової паузи хочу почати потроху вчити мову. Хто знає, може, в майбутньому стане в нагоді", – цитує Миколенка Dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал "Футбол".

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Цього сезону 19-річний Миколенко провів за Динамо 14 ігор в усіх турнірах. Захисник забив один гол та віддав результативну передачу.