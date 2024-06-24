"Як почуваюсь? Все добре. Повних два дні я вже тренуюся з командою. Дуже радий, що повернувся на футбольне поле з командою та готуюся в черговому режимі до матчу з Бельгією", – поділився Миколенко в ефірі YouTube-каналу УАФ.

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Нагадаємо, захисник отримав травму у товариському поєдинку проти збірної Молдови і через це не зіграв уже в двох матчах України на Євро-2024: проти Румунії та Словаччини. Оскільки Миколенко почав тренуватись із загальною групою, то на нього можна буде розраховувати у матчі проти Бельгії.

До слова, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня, початок о 19:00. Паралельно розпочнеться поєдинок Словаччина – Румунія. Всі команди в групі E зараз мають по 3 очки.

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