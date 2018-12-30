Миколенко готовий протистояти Роналду у відборі на Євро-2020

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко оцінив результати жеребкування для збірної Украніни у відборі на Євро-2020.

"Чи готовий грати проти Роналду? Звичайно. Нам випала найскладніша команда з третього кошика. Але думаю, з такими суперниками можна спокійно проходити на наступний етап", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації