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Миколенко готовий протистояти Роналду у відборі на Євро-2020

08:48 432 Читать на русском
Миколенко готовий протистояти Роналду у відборі на Євро-2020
Віталій Миколенко / фото: 1927.kiev.ua

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко оцінив результати жеребкування для збірної Украніни у відборі на Євро-2020.

"Чи готовий грати проти Роналду? Звичайно. Нам випала найскладніша команда з третього кошика. Але думаю, з такими суперниками можна спокійно проходити на наступний етап", – сказав Миколенко для 1927.kiev.ua.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації

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Динамо Динамо Україна Україна Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Євро-2020
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