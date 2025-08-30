У рамках суботньої програми 3-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англїї 2025/26, 3-й тур

Вулверхемптон – Евертон – 2:3

Голи: Хван, 21, Р. Гомеш, 79 – Бету, 7, Ндіає, 33, Дьюсберрі-Холл, 55

Сандерленд – Брентфорд – 2:1

Голи: Ле Фе, 81 (пен) Ісідор, 90+6 – Тьягу, 77

Нереалізований пенальті: Шаде, 59 (Брентфорд)

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 3:2

Голи: Каллен, 27, Мбеумо, 57, Бруну Фернандеш, 90+7 (пен) – Фостер, 55, Ентоні, 66

Тоттенхем – Борнмут – 0:1

Гол: Еванілсон, 5

Миколенко повернувся у старт Евертона після травми, зігравши повний виїзний матч проти Вулверхемтона. Вже на 7-й хвилині українець виконав передасист, запустивши зрячу подачу на дальню стійку – Гріліш скинув її вздовж лінії воротарського, а Бету замкнув. 1:0!

Вулвз відігрались на 21-й внаслідок прострілу з правого флангу, який у ворота переправив Хван. Миколенко на самому початку епізоду не встиг накрити Чачуа, дозволивши виконати пас на хід Мунетсі – саме він і асистував. Втім, за Віталієм залишалося вдосталь захисників, а епізод був відносно робочим.

До другого взяття воріт господарів екс-динамівець не був причетним, а от перед третім наш земляк виправився за пропущену гольову атаку. Тепер Миколенко накрив Чачуа на прийманні – і з цього розпочався третій гол "ірисок". Втім, на 79-й хвилині Віталій відверто привіз, проспавши ривок Родріго Гомеша з-за своєї спини й дозволивши йому замкнути крос з лівого флангу. 2:3!

Загалом українець провів дуже об'ємний і хороший поєдинок. Ярмолюк на виїзді з Сандерлендом запам'ятався менше – у жодному з чотирьох голів (в тому числі й скасованому) Єгор участі не брав. Екс-дніпровець знову оформив непогану статистику, віддавши 33 точних паси з 37. 8 пройшли на чужій третині (6 точних), а із 6-ти лонгболів до адресата дійшли 4. Також він виграв обидві верхових дуелі.

Втім, Ярмолюк провалив усі три спроби обіграшу 1-в-1, а з 6 із 8 єдиноборств на землі завершились фіаско. Зрештою, перед вирішальним голом Сандерленда саме Єгор не встиг накрити Джаку, дозволивши виконати подачу. Вона виявилась переможною – Сандерленд здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, причому Брентфорд до свого першого гола мав скасований гол і незабитий пенальті.

Тоттенхем зазнав першої поразки в новому чемпіонаті, мінімально поступившись Борнмуту в рідних стінах. Єдиний м'яч у цій зустрічі ще на 5-й хвилині провів Еванілсон. Значно цікавіше розвивались події на Олд Траффорд, де МЮ вигриз перемогу над Бернлі.

Достатньо сказати, що "дияволи" примудрилися втратити перевагу в два голи – на 55-й хвилині вони вели з рахунком 2:0, а вже на 61-й "бордові" відновили статус-кво. Дотиснути гостей не вдавалося до кінця основного часу, однак на останніх секундах із 5-ти компенсованих МЮ заробив пенальті. Його реалізував Бруну Фернандеш. 3:2!

