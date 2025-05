Чемпіонат Англії 2024/25, 35-й тур

Лестер – Саутгемптон – 2:0

Голи: Варді, 16, Айю, 44

Евертон – Іпсвіч – 2:2

Голи: Бету, 26, Макніл, 35 – Енсісо, 41, Хьорст, 78

Лестер у рідних стінах приймав Саутгемптон. Обидві команди вже вилетіли з АПЛ, тож можна було розслабитись і грати в своє задоволення. А хто у англійському футболі головний спеціаліст по тому, щоб розслабитись? Звісно ж, Джеймі Варді.

Бомбардир "лисиць" влаштував справжнє шоу у першому таймі. Саме він відкрив рахунок на 16-й хвилині, ефектно замкнувши простріл Ель-Ханнуса.

Це був 199-й гол Варді за Лестер і 144-й в АПЛ – а також перший домашній за останні 146 днів.

Vardy climbs the ranks! He's now tied with Robin van Persie for 14th on the Premier League's all-time scoring list.

А ще за чотири хвилини травми зазнав арбітр Девід Уебб, який зіткнувся головою з плечем Айю. Суддя завалився на газон, але Варді не розгубився. Джеймі підійшов, підняв руку рефа й сам свиснув у свисток, аби зупинити гру. Легенда!

Замість Девіда Уебба судити вийшов Сем Беррот, а вже на 44-й хвилині кривдник попереднього арбітра подвоїв перевагу Лестер. Айю шикарним ударом зі стандарту оформив 2:0!

На жаль, у другому таймі голів забито не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера. Підопічні Рууда Ван Ністелроя перервали 12-матчеву безвиграшну серію в усіх турнірах!

У паралельній зустрічі Евертон приймав Іпсвіч, який оформив виліт з АПЛ у попередньому турі. Поєдинок виявився дуже ефектним. Ще до стартового свистка Гудісон Парк потішив красивим перфомансом – кожна з чотирьох трибун була прикрашена по-своєму.

Під сигнал сирени, який вмикають на Гудісоні перед кожним матчем, шоу виглядало вельми драматично. Це була передостання гра Евертона на легендарному стадіоні.

Сам футбол теж вражав. По-перше, ефектними голами. "Іриски" відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Бету, якому вдалося замкнути подачу Алькараса – до речі, цей навіс стався одразу після заблокованого кросу Миколенка. 1:0!

На 35-й же хвилині Макнілу дався шедевральний постріл метрів з 23-х. М'яч ніби-то летів у ближній кут, але несподівано змінив напрям польоту, закрутившись під дальню стійку. 2:0!

До речі, серед бомбардирів, які забивали тільки з лівої, Двайт став найрезультативнішим у історії АПЛ – він побив рекорд Стюарта Пірса.

21 - Dwight McNeil is now the outright top Premier League goalscorer to have scored 100% of his goals with his left foot, overtaking Stuart Pearce's previous record of 20. Sinister. #EVEIPS