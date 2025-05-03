У рамках суботньої програми 34-го туру АПЛ 2024/25 Лестер переграв Саутгемптон (2:0), а Евертон розділив очки з Іпсвічем (2:2). Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2024/25, 35-й тур

Лестер – Саутгемптон – 2:0

Голи: Варді, 16, Айю, 44

Евертон – Іпсвіч – 2:2

Голи: Бету, 26, Макніл, 35 – Енсісо, 41, Хьорст, 78

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Лестер у рідних стінах приймав Саутгемптон. Обидві команди вже вилетіли з АПЛ, тож можна було розслабитись і грати в своє задоволення. А хто у англійському футболі головний спеціаліст по тому, щоб розслабитись? Звісно ж, Джеймі Варді.

Бомбардир "лисиць" влаштував справжнє шоу у першому таймі. Саме він відкрив рахунок на 16-й хвилині, ефектно замкнувши простріл Ель-Ханнуса.

Це був 199-й гол Варді за Лестер і 144-й в АПЛ – а також перший домашній за останні 146 днів.

Vardy climbs the ranks!



He's now tied with Robin van Persie for 14th on the Premier League’s all-time scoring list. pic.twitter.com/kRo79lT1Un — Premier League USA (@PLinUSA) May 3, 2025

А ще за чотири хвилини травми зазнав арбітр Девід Уебб, який зіткнувся головою з плечем Айю. Суддя завалився на газон, але Варді не розгубився. Джеймі підійшов, підняв руку рефа й сам свиснув у свисток, аби зупинити гру. Легенда!

Замість Девіда Уебба судити вийшов Сем Беррот, а вже на 44-й хвилині кривдник попереднього арбітра подвоїв перевагу Лестер. Айю шикарним ударом зі стандарту оформив 2:0!

На жаль, у другому таймі голів забито не було. Фінальний свисток зафіксував перемогу Лестера. Підопічні Рууда Ван Ністелроя перервали 12-матчеву безвиграшну серію в усіх турнірах!

У паралельній зустрічі Евертон приймав Іпсвіч, який оформив виліт з АПЛ у попередньому турі. Поєдинок виявився дуже ефектним. Ще до стартового свистка Гудісон Парк потішив красивим перфомансом – кожна з чотирьох трибун була прикрашена по-своєму.

This Goodison Park display pic.twitter.com/sriZsAoNuM — Premier League (@premierleague) May 3, 2025

Під сигнал сирени, який вмикають на Гудісоні перед кожним матчем, шоу виглядало вельми драматично. Це була передостання гра Евертона на легендарному стадіоні.

There are places I remember

Goodison Park ? pic.twitter.com/Ln0con5D65 — Tony Scott (@Tony_Scott11) May 3, 2025

Сам футбол теж вражав. По-перше, ефектними голами. "Іриски" відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Бету, якому вдалося замкнути подачу Алькараса – до речі, цей навіс стався одразу після заблокованого кросу Миколенка. 1:0!

На 35-й же хвилині Макнілу дався шедевральний постріл метрів з 23-х. М'яч ніби-то летів у ближній кут, але несподівано змінив напрям польоту, закрутившись під дальню стійку. 2:0!

До речі, серед бомбардирів, які забивали тільки з лівої, Двайт став найрезультативнішим у історії АПЛ – він побив рекорд Стюарта Пірса.

21 - Dwight McNeil is now the outright top Premier League goalscorer to have scored 100% of his goals with his left foot, overtaking Stuart Pearce's previous record of 20. Sinister. #EVEIPS pic.twitter.com/Ge0ZiKyFVl — OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2025

Але Енсісо на 41-й хвилині відповів ще красивіше, вгативши з дальньої дистанції у праву дев'ятку. Такі голи треба бачити! Команди відправились на перерву з рахунком 2:1.

Окрім голів, сподобалася зарядженість футболістів. Зокрема, потішила розбірка Лайама Ділепа та Джека О'Браєна. Вона дуже нагадувала, як починають бійку хокеїсти, але футболістів встигли розвести.

Стичка О'Браєна та Ділепа pic.twitter.com/RAqqvhsIJk — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) May 3, 2025

Другий тайм виявився не настільки цікавим, але без голів не обійшлося. На 78-й хвилині Іпсвіч зумів відігратись – не в останню чергу через Миколенка.

Віталій вийшов з позиції, щоб накрити Морсі в центрі під час приймання передачі, але той встиг прокинути м'яч на фланг (екс-динамівець ще й зрізав суперника в підкаті). Після цього Хатчінсон виконав навіс на дальню стійку, свіжий Хьорст замкнув – 2:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. За Миколенка дещо прикро, адже він провів непоганий матч. Українець не програв жодного єдиноборства, не дав сбе обіграти, виконав 4 виноси, 1 блокування й 1 перехоплення. Він також брав участь у гольовій атаці, хоча також заробив жовту картку на 80-й хвилині.

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