"Я провів розминку з командою і було трохи роботи з м'ячем. Слава Богу, все йде за планом.

Ребров озвучив головне завдання збірної України перед стартом на Євро-2024

Наш медичний штаб сказав, що динаміка позитивна, дуже радий цьому. Сподіваюсь, що найближчим часом я буду в основній групі.

Що побажав мені Сергій Ребров у зв'язку з днем народження? Я не хочу казати, що сказав тренер, але нічого особливого, побажав здоров'я – це найважливіше у нашій професії та взагалі у житті. Більше перемог, не тільки на полі, а й за його межами.

Як часто відзначаю день народження у збірній? Мабуть, відсотків 60-70 я відзначав на зборах збірних, напевно з U-17 завжди відзначаю день народження у збірній", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ проти Ліверпуля Миколенко невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. Українець отримав травму гомілкостопа, через яку пропустив залишок клубного сезону.

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