Миколенко дізнався свою роль на матч проти Ліверпуля – Евертон має дві втрати перед дербі
Захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти партнерам у важливому матчі.
Віталій Миколенко не брав участі у матчі проти Астон Вілли (0:0), оскільки досі не залікував травму, яка не дала йому зіграти за збірну України у кваліфікації до ЧС-2026.
Мойєс розповів про стан Миколенка: "Він казав, що хоче допомогти збірній України"
Як повідомляє Дейв Окоп, український захисник не зможе зіграти проти Ліверпуля. У складі Евертона також буде відсутнім Джарред Брентвейт.
Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє з Евертоном у суботу, 20 вересня. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.
Цього сезону Віталій Миколенко провів за "ірисок" лише два матчі – один в АПЛ та один в Кубку ліги.
