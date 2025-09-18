Віталій Миколенко не брав участі у матчі проти Астон Вілли (0:0), оскільки досі не залікував травму, яка не дала йому зіграти за збірну України у кваліфікації до ЧС-2026.

Мойєс розповів про стан Миколенка: "Він казав, що хоче допомогти збірній України"

Як повідомляє Дейв Окоп, український захисник не зможе зіграти проти Ліверпуля. У складі Евертона також буде відсутнім Джарред Брентвейт.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє з Евертоном у суботу, 20 вересня. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Цього сезону Віталій Миколенко провів за "ірисок" лише два матчі – один в АПЛ та один в Кубку ліги.

