"Як справи в Миколенка і Брентвейта і як проходить відновлення Паттерсона? Брентвейт готується, але ще не в формі. Миколенко теж не в формі, і Натан Паттерсон також. Тож ці троє не зможуть вийти на поле.

Миколенко травмувався в матчі з Ромою – спортивний лікар припустив, яке пошкодження отримав українець

Новачок команди Азну? Він сьогодні вперше тренувався, тож подивимося, як почуватиметься", – наводить слова Мойєса офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, "іриски" проведуть наступний матч у АПЛ проти Брайтона вже в неділю, 24 серпня, початок о 16:00. До слова, Миколенко травмувався 9 серпня у спарингу проти Роми, а орієнтовні терміни відновлення – 3-4 тижні.

Евертон без Миколенка програв стартовий тур АПЛ новачку – жалюгідний футбол "ірисок", капітан привіз фатальний пенальті