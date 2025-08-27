Миколенко дебютує в сезоні: українець потрапив до основи Евертона на матч проти команди третього дивізіону
Віталій Миколенко нарешті може допомогти Евертону у кампанії 2025/26.
Українець потрапив у стартовий склад "ірисок" на домашній матч 1/32 Кубка англійської ліги проти Менсфілд Таун. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Миколенко зазнав прикрої травми у останньому літньому спарингу проти Роми і пропустив перші 2 тури АПЛ. Без українця Евертон поступився Лідсу та переграв Брайтон у матчі-відкритті Хілл Дікінсон стедіум. Сьогодні "іриски" знову грають на своїй новенькій арені.
Додамо, що Менсфілд Таун представляє Лігу 1 – третій дивізіон Англії.
