Миколенко: Де Пена – хороший хлопець, як футболіст – не буду говорити

Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян
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