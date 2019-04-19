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Миколенко: Де Пена – хороший хлопець, як футболіст – не буду говорити

06:30 4 Читать на русском
Миколенко: Де Пена – хороший хлопець, як футболіст – не буду говорити
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився враженнями від новачка киян Карлоса Де Пени.

"Навіщо Динамо підписало Де Пену? Це не до мене питання. Він же тренувався у нас, хороший хлопчина. Як хлопець хороший, а як футболіст – цього я не буду казати", – сказав Миколенко під час шоу ОТДУШИВДУШУ.

Хацкевич розповів, навіщо Динамо підписало Де Пену

Нагадаємо, що атакувальний хавбек Карлос Де Пена підписав контракт з Динамо 10 квітня. Уругваєць перейшов у столичний клуб на правах вільного агента.

Карлос є вихованцем футбольної школи уругвайського клубу Насьональ, за який дебютував у 2013 році. Виступав за Мідлсбро та іспанський Ов'єдо. У 2017 році покинув англійський клуб та повернувся у Насьональ.

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