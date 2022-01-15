"Миколенко в Евертоні? Це супер, ми його привітали. Це реально круто. Усі за нього раді.

Миколенко розсекретив настанови від Ярмоленка та Зінченка, аби закріпитись в АПЛ

Насамперед, це стимул для інших гравців. Думаю, що прихід Луческу також на це вплинув. Перехід Миколенка показав, що дорога до Європи є відкритою для всіх. Головне – показувати себе та результат", – цитує Бущана Dynamomania.

Нагадаємо, Евертон заплатив Динамо за Миколенка близько 23 млн євро.