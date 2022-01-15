"Миколенко дав стимул іншим гравцям Динамо, дорога до Європи відкрита", – Бущан
16:49 - Читать на русском
Голкіпер Динамо Георгій Бущан підтримав свого екс-партнера по київському клубу Віталія Миколенка.
"Миколенко в Евертоні? Це супер, ми його привітали. Це реально круто. Усі за нього раді.
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Насамперед, це стимул для інших гравців. Думаю, що прихід Луческу також на це вплинув. Перехід Миколенка показав, що дорога до Європи є відкритою для всіх. Головне – показувати себе та результат", – цитує Бущана Dynamomania.
Нагадаємо, Евертон заплатив Динамо за Миколенка близько 23 млн євро.
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