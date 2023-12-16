Бернлі приймає Евертон в рамках 17-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24",

Матч Бернлі – Евертон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Дивитися гру нажива можна на Setanta Sports, яка є офіційним транслятором АПЛ на території України. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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Віталій Миколенко пропустить сьогоднішній матч через травму. Пошкодження українця незначне. Головний тренер "ірисок" навіть сподівався, що захисник встигне відновитися, але, очевидно, не вдалося. Зауважимо, 14 останніх матчів Евертона Миколенко неодмінно починав у стартовому складі.