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Миколенко – про ймовірне незадоволення гравців Динамо роботою Михайличенка: Не хотів би виносити бруд з хати

00:19 54 Читать на русском
Миколенко – про ймовірне незадоволення гравців Динамо роботою Михайличенка: Не хотів би виносити бруд з хати
Віталій Миколенко / Футбол 24

Захисник Динамо Віталій Миколенко поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Для Динамо це був дуже нервовий поєдинок. Ми намагалися контролювати перебіг поєдинку. Думаю, це у нас вийшло. Просто не реалізовували свої моменти, і кінцівка вийшла нервовою. Проте, поклали три очки до скарбнички.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Атмосфера в команді? Сподіваюся, що все вже позаду. Гравці незадоволені роботою Михайличенка? Наскільки це відповідає дійсності? Не хотів би виносити бруд з хати", – цитує Миколенка Динамоманія.

Після перемоги над Мальме Динамо набрало 3 очки та ділить перше місце у турнірній таблиці з Копенгагеном, який у паралельному матчі групи В здолав Лугано (1:0).

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

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Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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