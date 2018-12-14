Миколенко – про "відсутність" мотивації: Важко збагнути, звідки такі нісенітниці могли з’явитися

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував інформацію про те, що він пояснив поразку в матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця відсутністю мотивації.

"Мені навіть важко збагнути, звідки такі нісенітниці могли з’явитися. Я справді розмовляв із фанатами. Підійшов до сектору, подарував їм свою футболку. Потім було питання від хлопців: "Як так?" – стандартне у таких випадках. Я розмовляв з одним із провідних представників їхнього руху. Знаю цього хлопця ще з того часу, як вони приїздили до нас на базу. Якби у мене були його контакти, думаю, він би підтвердив мої слова.

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Відповів так, як думаю: В Динамо я 8 років і хочу відіграти за киян ще як мінімум стільки ж. Про яку відсутність мотивації може бути мова? Тим паче, мені всього 19 років.

Ми потисли одне одному руки і розійшлися. А вранці прокинувся і читаю, що начебто сказав те, чого не було навіть у думках. Важко збагнути, звідки ростуть ноги. Сумніваюся, що це фанати мене не так зрозуміли. Вочевидь хтось проходив поряд, почув уривок нашої розмови, слово "мотивація". А решту додумав.

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Прикро, бо поразка мене засмутила. Не буду говорити за всіх хлопців, але мені дуже хотілося закрити рік перемогою. Та, думаю, не тільки мені. Просто гра не пішла з самого початку. У першому таймі ми виглядали якось важко. Лише після перепочинку в перерві заграли агресивніше. Тільки забити, на жаль, не вдалося",– розповів Миколенко Ukrball.