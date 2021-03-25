Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями від матчу першого туру відбору на чемпіонат світу 2022 року.

"Дуже важко було оборонятися, вибігати в атаку. Нічия з таким суперником на виїзді – це хороший результат.

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Особливо враховуючи результат попереднього матчу з ними. Вся команда відпрацювала дуже добре", – сказав Миколенко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, українці на виїзді розписали бойову нічию з чинним чемпіоном світу. Вже 28 березня на "синьо-жовтих" очікує другий поєдинок кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії. До слова, у паралельному матчі групи D підопічні Маркку Канерви також не виявили сильнішого у битві з Боснією та Герцеговиною (2:2).

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