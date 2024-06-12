"Я, мабуть, більш розлючений був, тому що 7 тижнів готувався, можна сказати, до цього матчу, тому що це остання гра перед Євро. І травмувався, фактично, на рівному місці.

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Трошки важко було морально, але команда підтримала дуже сильно. Мені приємно, що в мене такі є тіммейти (партнери по команді, – прим.), які завжди підтримують і скажуть правильні слова.

Чи зіграв у тому епізоді молдаванин занадто грубо? Я не сказав би. Якщо б він грав передньою ногою мені в гомілкостоп – було б грубо, а так – це просто нещасний випадок.

Не можна було не спробувати вийти на поле. Я не розумів, мені треба було пробігтися і зрозуміти, болить у мене чи ні. Але в тому моменті – так, я зрозумів, що не можу на ногу наступати, і попросив заміну", – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Віталій травмувався в середині першого тайму і був замінений на Олександра Зінченка.

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