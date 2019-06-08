Миколенко – про поєдинок з Сербією: На полі була дисципліна, всі виконували настанови тренера

Захисник збірної України Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Сербією у 3-у кваліфікаційному раунді до Євро-2020.

"З огляду на те, що це була гра збірної, грали з максимальною самовіддачею. Напевно, обіграли сербів з таким великим рахунком, тому що всерйоз готувалися. На полі була дисципліна, всі виконували настанови тренера. До кінця, до фінального свистка.

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Наприкінці матчу важко було фізично. Але це збірна, тут інтенсивність велика. До нас був ряд претензій та вимог від Шевченка? Якщо тренер буде задоволений командою, то вже далі рухатися нікуди.

Атмосфера на Львів Арені? Це один з факторів, чому у мене була мрія грати за національну збірну. Стан нового газону відмінний", – цитує Миколенко Sport.ua.

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