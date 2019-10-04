Миколенко – про матч з Лугано: Втратили два очки, оскільки Динамо завжди прагне перемагати

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував гру команди в Швейцарії проти Лугано в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи.

"У першому таймі припускалися багатьох помилок, тому було багато контратак на наші ворота. У другому таймі додали в точності передач, намагалися розкрити оборону суперника, але, як бачите, не склалося.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Думаю, втратили два очки, оскільки ми завжди граємо на максимумі й прагнемо лише перемоги. Ми готувалися до цієї команди, знали, що вони закриваються. Але забити сьогодні не вдалося. Немає чого засмучуватися, оскільки вже за два дні наступна гра. Прикро, що не здобули три очки", – цитує Миколенка прес-служба Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Лугано – Динамо завершився без забитих м'ячів. Після двох турів у активі киян чотири очки, а у швейцарців всього один заліковий пункт.

Лугано – Динамо: логічна, але не критична нічия, невиразний Жерсон, ненадійність оборони киян та хороший матч Миколенка