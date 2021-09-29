"Чи боюся я грати проти суперників такого рівня? Не скажу, що страшно. Це свято футболу. Ми граємо в найкращому турнірі світу – це свято для нас. Це скоріше радість, я не боюся.

Баварія – Динамо: Сидорчук окреслив слабке місце мюнхенців

Як і всі німецькі команди, вони грають в силовий футбол, вертикально весь час біжать. Ми дивилися матч з Бохумом. На табло – 7:0, 86-а хвилина, а вони при такому рахунку все одно бігли забивати, всі мчали. Це і є німецький футбол", – сказав Віталій Миколенко в ефірі YouTube-проекту "Бомбардир".

Нагадаємо, Динамо зустрінеться у двобої з Баварією вже сьогодні, 29 вересня. Початок матчу о 22:00 за Києвом. У першому турі мюнхенці здобули три очки, розбивши Барселону з рахунком 3:0. Кияни розписали нульову нічию з Бенфікою.

Баварія – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів