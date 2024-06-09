– Ти зіграв перший матч після відновлення. Як почувався?

– Після травми почувався непогано, але є деякі проблеми – це не пов'язано з моїм ушкодженням. Але трошки дискомфорт мав, тому не на 100 відсотків був готовий до цієї гри.

Судаков може пропустити спаринг з Молдовою – хавбек повідомив, на який матч Євро-2024 його чекати

– Як думаєш, ця ігрова практика допоможе в подальшому відновленні?

– Звісно, це було у нашому плані, ми обговорювали з тренерським штабом, що зараз я маю зіграти певний час. 45 хвилин було достатньо. Я міг би й більше, але проблеми трошки завадили мені. Радий, що зіграв 45 хвилин – це дуже важливо для моєї фізичної підготовки перед Євро. Я щасливий, що повернувся на поле.

– У першому таймі був доволі експериментальний комплект захисників. Певно, в такій комплектації ви ще ніколи не грали. Наскільки це далося взнаки?

– Команда пропускає, не тільки захисники. Тим більше нам забили зі стандартів 2 м'ячі, тому пропустила команда. Всі не дограли десь, я не можу когось виділити, що хтось один винен. Всі не дограли, тому пропустили 3 м'ячі.

Два голи зі стандартів – це дуже велика проблема. Я впевнений, що ми розберемо ці помилки та більше не будемо повторювати їх. Ще один м'яч був з подачі – теж важкий гол, я думаю, для голкіпера був. Я передивлявся вже цей момент – був важкий м'яч. Думаю, що ми розберемо помилки та будемо готуватися до товариського матчу з Молдовою.

– Оговтавшись після пропущених голів, ми налагодили гру та почали організовувати атаки.

– Нам давалася гра і до пропущених м'ячів. Був дуже хороший момент, коли Маліновський віддав на Зубкова, ми його не реалізували. У нас були хороші моменти. Є такі матчі, коли ти не забиваєш, і забивають тобі. Думаю, це дуже великий урок для нас перед Євро. Важливо зробити висновки після цього матчу та йти далі.

Не скажу, що ми були під навантаженням – після Німеччини багато днів пройшло. У тих, хто не грав з "Бундестім", було хороше тренування. Зараз тренерський штаб намагається зробити так, щоб усі були в однаковій фізичній готовності перед Євро. Думаю, що ми у правильному керунку, – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Тренер Польщі жорстко наїхав на Реброва, радощів Романчука не зрозумів ніхто – збірній України віщують розгром на Євро