Миколенко – найкращий молодий гравець України у 2019 році

Захисник Динамо Віталій Миколенко здобув нагороду найкращого гравця до 21 року за версією "Футбольні зірки України-2019".
Лівий латераль киян випередив Владислава Супрягу і Сергія Булецу, які теж належать Динамо, але цей сезон проводять в оренді за СК Дніпро-1.
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Молодий захисник у другій половині сезону 2018/19 виграв конкуренцію у легіонерів "біло-синіх" – Сідклея і Піваріча, а в новій кампанії продовжив прогресувати. Миколенко став віце-чемпіоном УПЛ, а також володарем Суперкубка України. Крім цього, 20-річний оборонець пробився у основу збірної України, яка впевнено виграла відбір на Євро-2020.
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До слова, попереднього року перемогу в номінації "Найкращий молодий гравець" здобув одноклубник Миколенка – Віктор Циганков.