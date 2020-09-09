Динамо не відпустить своїх ключових гравців без достойної пропозиції.

Президент Динамо Ігор Суркіс визначився цінами на своїх найперспективніших гравців, повідомляє telegram-канал Динамо Київ Inside. За інформацією джерела, прайс виглядає наступним чином:

Мілан зустрівся з агентами Миколенка та Супряги

вінгер Віктор Циганков – 25 млн євро;

форвард Владислав Супряга – 15 млн;

захисник Віталій Миколенко – 30 млн.

Канал переконує, що у табір киян вже надійшла пропозиція щодо Циганкова, яка не відповідає бажанню Суркіса, але достатня для початку перемовин.

За чутками ЗМІ, Супряга та Миколенко перебувають на радарах кількох італійських клубів, серед яких є Мілан.

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