"Я дуже радий цьому. Мико – гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку.

Феєрія Миколенка з голом українця у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Евертон – 2:3

Він насолоджується футболом. Він адаптувався до того, що відбувається навколо, призвичаївся до команди і дуже добре працює", – цитує Дайча офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, Миколенко забив вже у другому поєдинку поспіль (у минулому турі українець відзначився у воротах Брайтона). Його старання у матчі з Крістал Пелас були винагороджені найкращою оцінкою серед усіх гравців своєї команди.

Миколенко знову забив гол – Евертон вирвав перемогу, українець зіграв найкращий матч сезону і встановив рекорд АПЛ