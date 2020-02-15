Миколенко – 4-й у списку найдорожчих лівих захисників до 21 року

Гравець збірної України Віталій Миколенко посів високе місце серед наймолодших захисників світу.

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко потрапив до символічно збірної найдорожчих лівих захисників до 21 року за версією Trаnsfermarkt.

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Відомий німецький портал на власній сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував "десятку" найкоштовніших беків. 20-річний українець, якого оцінили у 10 млн євро, посідає почесну четверту сходинку.

Очолює рейтинг 19-річний представник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс, який вартує 40 млн євро. Другим йде 18-річний Раян Аїт-Нурі з французького Анже – за футболіста правлять 17 млн євро. Замикає трійку гравець Кальярі – 20-річний Лука Пеллегріні, який вартує 15 млн євро.

До слова, Миколенко у поточному сезоні провів за свій клуб 25 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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