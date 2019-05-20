Миколенка ще можна підписати за доступною ціною, – журналіст FoxSports

Захисник Динамо та збірної України U-20 Віталій Миколенко потрапив до списку найцікавіших гравців на Чемпіонаті світу-2019 у Польщі.

"Київське Динамо ніколи не припиняло підготовку талановитих футболістів у великій кількості. Останнім у хронологічному порядку є Миколенко – лівий захисник, який в цьому році проявив себе як у чемпіонаті, так і в Лізі Європи.

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Його виступи вразили менеджера збірної України Андрія Шевченка, який нещодавно став викликати його в першу команду країни. Миколенко народився в 1999 році і наділений великою швидкістю і умінням грати низом, що робить його удари надзвичайно небезпечними через хорошу базову техніку. Термін його контракту закінчується в 2023 році, але сьогодні його ще можна підписати за доступною ціною", – йдеться в матеріалі FoxSports.it.

Додамо, що Миколенко отримав пошкодження та не допоможе збірній Україні U-20 на молодіжному Чемпіонаті світу, проте встигне відновитись до матчів відбору на Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу.

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