Захисник Евертона Віталій Миколенко отримав комплімент від журналіста за матч проти Манчестер Сіті (0:2) в АПЛ.

"Прикро програвати після пристойного виступу. Нічия була б справедливим результатом, але все змінилося, коли Таркс (Тарковскі) пішов з поля, виклавшись на повну.

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Гра Миколенка була великим позитивом, напевно, найкращою з тих, що я бачив у його виконанні. Переходимо до наступного матчу", – написав журналіст Харрі Воткінсон.

Нагадаємо, Віталій Миколенко відіграв за Евертон у поточному сезоні у 32 матчах у всіх турнірах. В його активі дві результативні передачі.

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