"Миколенко поки не продовжує контракт з Евертоном. До зими він до перемовин повертатися не бажає. Контракт чинний до 2026 року, але в "ірисок" є опція продовження ще на рік, навіть без згоди футболіста.

Цією опцією клуб збирається скористатися саме найближчої зими, щоб не було можливості в інших підписати попередній контракт. Тому вже можемо констатувати, що до 2027 року в Миколенка буде діяти контракт з Евертоном.

Щосезону влітку ми читаємо про інтерес Наполі з Серії А та загалом багато фігурує інформації щодо італійських команд. Миколенко сам не поспішає, а зважує і розглядає ситуацію, вивчає її ретельно, які перспективи в нього можуть бути і в тому ж Евертоні, і в принципі в іншому клубі. Наполі щосезону робить спроби придбати Миколенка

Інтер теж десь зацікавлений, як писала італійська, здається, преса. Миколенко на виду, в принципі, в таких солідних клубів, які є учасниками Ліги чемпіонів щосезону. Один з цих клубів навіть робив пропозицію цього літа, в пресі, здається, не було цієї інформації, на 30 млн євро за Миколенка, але Евертон її не прийняв. І сам Миколенко нібито не горів бажанням, коли його запитали, от прямо зараз зриватися і їхати", – розповів Ігор Бурбас у шоу BurBuzz.

Нагадаємо, Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року. Загалом за "ірисок" він відіграв у 124 матчах, в яких забив чотири голи та віддав три асисти.

